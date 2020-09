Die belarussische Polizei ist Augenzeugen zufolge mit Wasserwerfern gegen Anti-Regierungs-Demonstranten in Minsk vorgegangen. Es habe auch Festnahmen gegeben, meldete die russische Nachrichtenagentur Interfax am Mittwoch. Tausende waren am frühen Abend nach der Vereidigung des umstrittenen belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko auf die Straßen gezogen. Lukaschenko war kurz zuvor überraschend schnell zu seiner sechsten Amtszeit vereidigt worden. Die Amtseinführung geschah ohne Ankündigung. Normalerweise wird die Zeremonie als bedeutender Staatsakt Tage vorher bekanntgegeben. Ursprünglich war sie erst für November geplant. Die Opposition wirft Lukaschenko Wahlbetrug nach der Abstimmung am 9. August vor. Seitdem kam es zu Massenprotesten gegen den seit über 20 Jahren autoritär regierenden Staatschef, gegen die die Sicherheitskräfte teils brutal vorgehen. Tausende wurden bisher festgenommen.

