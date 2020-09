Razzien am Mittwochmorgen: Die Bundespolizei hatte in den frühen Morgenstunden einen Großeinsatz gegen illegale Einschleusung von Arbeitskräften für die Fleischindustrien gestartet. In fünf Bundesländern seien zeitgleich Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht worden, teilte die Bundespolizei Mitteldeutschland am Mittwoch über Twitter mit. Hintergrund seien Ermittlungen wegen Verdachts des Einschleusens von Ausländern. Der Schwerpunkt des Einsatzes habe in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen gelegen. Weitere Durchsuchungsorte seien in Berlin, Sachsen und Nordrhein-Westfalen. In der Vergangenheit waren einige Schlachthöfe Brennpunkte von Coronavirus-Ausbrüchen. Die vielfach kritisierten Arbeits- und Wohnbedingungen dort rückten deswegen wieder verstärkt in den Blickpunkt.

