STORY: In Hamburg sind am Donnerstagabend mehrere Menschen durch Schüsse getötet worden. Die Polizei sei gegen 21:15 verständigt worden, so Polizeisprecher Holger Vehren. "Die Polizei ist hier relativ nahe dabei gewesen und ist dann recht schnell in das Objekt reingegangen. Die Polizeibeamten, die dort reingegangen sind, haben dann auch Personen aufgefunden, die möglicherweise durch Schusswaffen schwer verletzt und teilweise auch tödlich verletzt worden sind. Die Beamten haben selber auch noch einen Schuss gehört. Aus dem oberen Teil des Objektes, sind nach oben gegangen, haben auch noch dort eine Person aufgefunden. Wir haben bislang keine Hinweise auf flüchtende Täter. Wir müssen jetzt hier die Auswertungen am Tatort erst mal durchführen. Im Moment haben wir noch keine Hinweise auf die Zusammensetzung der Opfer. Wir wissen nur, dass mehrere Personen hier verstorben sind, mehrere Personen verletzt sind. Die sind in Krankenhäuser gebracht worden. Darüber hinaus geht jetzt die Tatortarbeit los." Die Schüsse seien in einem Gebäude der Zeugen Jehovas gefallen. Die Hintergründe seien noch völlig unklar, so der Sprecher. "Wir haben keine Hinweise darauf, dass ein Täter flüchtig ist, wir haben eher Hinweise darauf, dass er Täter im Gebäude ist, eventuell unter den Toten ist." Dieser Mann berichtet, er habe Schüsse gehört. "Und es waren zwölf durchgehende Schüsse. Und ich dachte, das wäre irgendwas auf der Baustelle hier, aber dann irgendwie bei der Tankstelle oder nebenan bei den Zeugen Jehovas gewesen sein. Und ja, genau, da haben wir halt ein paar Aufnahmen gemacht und gesehen, wie auch Menschen mit einem schwarzen Sack abtransportiert worden sind. Also mehr haben wir auch nicht gesehen. Wir haben keine Täter oder so was gesehen, aber halt nur das, was hier kurz danach passiert ist." Der Vorfall ereignete sich in der Nähe des Hamburger Stadtparks im Norden der Hansestadt. Auf Twitter bat die Polizei, von Spekulationen über Täter und Motiv abzusehen. Es werde mit Hochdruck ermittelt, so hieß es.

