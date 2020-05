In Hongkong ist die Polizei massiv gegen Tausende Demonstranten vorgegangen, die gegen das von China geplante sogenannte Sicherheitsgesetz protestiert haben. Im Finanzviertel der Millionenmetropole gab es am Mittwoch chaotische Szenen, als Spezialeinsatzkräfte begannen, Straßenblockaden zu räumen. Zuvor hatten sich Menschen jeden Alters versammelt. Einige trugen Schwarz, andere Bürokleidung, manch einer verbarg sich hinter einem aufgespannten Regenschirm - das Symbol der Proteste, die vergangenes Jahr die Finanzmetropole monatelang erschüttert hatte. Zahlreiche Geschäfte, Bankfilialen und Bürogebäude schlossen vorzeitig. In einem Einkaufszentrum skandierten Demonstranten "Befreit Hongkong!" und "Hongkongs Unabhängigkeit ist der einzige Ausweg!" Die kürzlich vorgelegten Pläne der Führung in Peking haben die Massenproteste gegen die Regierung in der Sonderverwaltungszone wiederbelebt. Die Demonstranten fürchten den Verlust von Freiheiten, die die ehemalige britische Kronkolonie seit ihrer Rückgabe an China genießt. "Wir sehen, wie die Kommunistische Partei versucht, Hongkong zu unterdrücken. Es geht hier um unsere Menschenrechte. Wir versuchen, Hongkong zu schützen. Wir wollen nicht, dass Hongkong zu China wird." Vergangene Woche hatte Chinas Regierungschef Li Keqiang neue Gesetze und "Durchsetzungsmechanismen" zur Wahrung der nationalen Sicherheit in Hongkong angekündigt. Demnach könnten chinesische Polizei und Geheimdienste mit weitreichenden Befugnissen nach Hongkong verlegt werden.