Gummigeschosse, Wasserwerfer, Tränengas. In Hongkong ist es zu mittlerweile schweren Ausschreitungen zwischen der Polizei und regierungskritischen Demonstranten gekommen. Mehrere Tausend Anhänger der Demokratiebewegung protestierten am Samstag in Yuen Long gegen Schlägertrupps, die am vergangenen Wochenende am Bahnhof der Kommune Demonstranten und Pendler attackiert hatten. Demonstranten errichteten am Samstag Barrikaden in der chinesischen Sonderverwaltungszone und bewarfen Polizisten mit Steinen und Flaschen. Viele Kundgebungsteilnehmer hatten sich mit Wanderstöcken bewaffnet und aus Holzbrettern, Surfbrettern und Pappkartons Schilde improvisiert. Nach Anbruch der Nacht kam es im örtlichen Bahnhof zu schweren Zusammenstößen mehrerer Hundert Demonstranten mit der Polizei. Blutspritzer waren auf dem Boden des Bahnhofs zu sehen. Die seit Wochen anhaltenden Proteste hatten sich im Juni an Plänen für ein Auslieferungsgesetz entzündet, das die Regierung Hongkongs mittlerweile nicht mehr umsetzen will. Doch Kritiker fordern eine offizielle Rücknahme des Entwurfs, der Auslieferungen aus Hongkong nach China ermöglicht.