Gegnerinnen und Gegner der Corona-Maßnahmen demonstrierten am Samstag an mehreren Orten - wie hier in Frankfurt am Main. Nach mehrmaligen Aufforderungen zur Einhaltung der Corona-Regeln löste die Polizei am Nachmittag die Versammlung am Willy-Brand-Platz auf. Die sogenannten „Querdenker" wollten trotzdem marschieren. Eine Gruppe bewegte sich in Richtung Bahnhofsviertel und schrie „Widerstand". An der Taunusanlage wurden Rauchbomben abgebrannt. Für den Marsch und einige weitere Demonstrationen waren insgesamt 3500 Teilnehmer angemeldet. Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Thomas Strobl (CDU) sowie viele andere Politiker und Extremismus-Experten hatten wegen der geplanten Impfpflicht vor einer Radikalisierung der Corona-Proteste gewarnt. Der Verfassungsschutz geht zudem davon aus, dass eine Impfpflicht die aggressive Haltung der Querdenker-Bewegung noch verstärkt. Die Querdenken-Bewegung werde laut Strobl gefährlich für die freiheitliche Demokratie.

