Wegen Terrorverdachts hat die Polizei in Düren und Köln am Donnerstagmorgen mehrere Wohnungen durchsucht und dabei Personen in Gewahrsam genommen. Der Leiter der Kölner Kriminalpolizei Klaus-Stephan Becker. "Es handelt sich derzeit um sechs Personen, von besonderer Relevanz sind allerdings zwei Personen. Die Hauptperson ist eine Person, die seit vielen Jahren insbesondere in der Berliner Islamistenszene unterwegs gewesen ist, und diese Person ist vor ganz kurzer Zeit hier nach Nordrhein-Westfalen übergesiedelt, ist hier in die Wohnung eines weiteren islamistischen Gefährders gezogen und seine Äußerungen, von denen wir Kenntnis bekommen haben, haben uns veranlasst, jetzt zuzugreifen." Von ihm gehe nach Ansicht der Ermittler große Gefahr aus, sagte Becker. "Er hat sich sinngemäß geäußert, dass er bereit wäre, in die höchste Stufe des Paradieses des muslimischen Glaubens überzutreten, und das ist eine Äußerung, die nach unserer Bewertung, aber auch nach Bewertung von Islamwissenschaftlern auch so bewertet werden kann, dass er ein Selbstmordattentat plant." Einen konkreten Tatort oder Zeitpunkt für die Pläne konnte die Polizei zunächst nicht nennen. "Wir haben allerdings, und das ist schon bemerkenswert, in einer Wohnung knapp 20 Handys gefunden, und das macht schon deutlich, dass diese Personen offensichtlich sehr konspirativ mit einem Netzwerk kommunizieren könnten." Die Ermittler sind nun damit beschäftigt, die beschlagnahmten Beweismittel auszuwerten. Waffen oder Sprengstoff hat die Polizei bislang nicht gefunden.