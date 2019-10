In Berlin hat die Polizei die Extinction-Rebellion-Blockade am Potsdamer Platz größtenteils geräumt. Hunderte Teilnehmer, die den Platz am Montag besetzt hatten, wurden weggetragen. Bis auf diese Teilnehmer, die sich festgekettet und festgeklebt hatten und bei etwa 8 Grad Celsius auf dem Platz ausharrten. O-TON JEANNE DEMONSTRANT: "Ja klar ist es das wert. Wir müssen so lange wie möglich hier bleiben, um zu zeigen, dass wir entschlossen sind, unsere Forderungen durchsetzen. Das muss passieren, ansonsten sind wir alle sehr schlecht dran." Die Organisation fordert im Wesentlichen drei Dinge: Erstens soll die Regierung die existenzielle Bedrohung durch die Klimakrise öffentlich anerkennen. Zweitens soll die Regierung handeln, um die Treibhausgasemissionen bis 2025 auf Netto-Null zu senken. Und drittens soll eine Bürgerversammlung einberufen werden, die Lösungsvorschläge erarbeiten soll. O-TON HANS-JOACHIM MATTUSCHEK, DEMONSTRANT: "Naja, ich hab zum Beispiel vier Enkelkinder und die jüngste ist fünf Monate alt. Und wenn ich mir vorstelle, dass die mit 60 vielleicht noch ein schönes Leben haben soll, dann bin ich sehr skeptisch. Viele denken ja noch gerade… Ich bin ja besonders hier, um die Babyboomer, die die Mehrheit in der Bevölkerung stellen und zu denen ich auch gehöre, zu bewegen. Nicht zu denken, wir sind irgendwelche Steineschmeißer oder so. Wir sind ja eine friedliche Rebellion, wir machen das mit friedlichem zivilem Ungehorsam. Wenn wir - sagen wir mal zwei bis drei Millionen Menschen hinter und bringen - dann wird die Regierung keine andere Wahl haben, als zu handeln. Und deswegen mache ich das." Die Teilnehmer blockieren Verkehrsknotenpunkte, besetzen Plätze oder öffentliche Gebäude. Die Aktionen, die zeitgleich in verschiedenen Metropolen rund um die Welt stattfinden, sollen noch mindestens sechs Tage weitergehen.