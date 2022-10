STORY: Nach der Sabotage an Kabeln der Deutschen Bahn schließt die Polizei ein politisches Motiv nicht aus. Frank Lemanis, Sprecher der Polizei Bochum, sagte dazu am Montag: "Seit gestern Mittag sind unsere Staatsschützer mit einem hohen Kräfteansatz dabei, die Ermittlungen zu führen, in diesem Kontext zu ermitteln wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr." - SCHNITT - "Und man muss natürlich auch gucken, es gibt viele Diebstähle an deutschen Bahnanlagen, wo einfach tatsächlich Edelmetall, Kupfermetalle geklaut werden. Ob das in dem Fall auch so ist, ist zweifelhaft. Aber trotzdem muss natürlich geguckt werden, ob wir allgemein kriminalpolizeiliche Deliktsfelder haben hier in diesem Fall oder ob es politisch motivierte sind. Das ist jetzt momentan noch ganz am Anfang und wir stehen jetzt gerade im Austausch mit den anderen Behörden, um die entsprechenden Informationen zusammenzufassen." Der Schaden an Kabeln in Berlin und in Herne in Nordrhein-Westfalen hatte am Samstag den Bahnverkehr in Norddeutschland für mehrere Stunden praktisch komplett lahmgelegt. Absoluten Schutz gebe es nicht, sagt Lemanis. "Ich glaube auch, dass das eine Ausnahmesituation war in dieser Form, wie wir sie jetzt haben. Und wir müssen natürlich auch im Rahmen der Ermittlungen berücksichtigen, ob es Insider-Kenntnisse gibt, die diese Effekte, letztendlich diese großen Effekte, die da mit der Tat geschehen sind, haben passieren lassen, um da möglicherweise auch Ansätze für die Ermittlungen zu haben." Untersucht werden sollen auch mögliche Parallelen zu früheren Vorfällen. In der Vergangenheit hatte es wiederholt Anschläge rund um Berlin auf das Kommunikationssystem der Bahn gegeben. Die Spuren führten häufig in die linksautonome Szene. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine und Lecks in den Gaspipelines durch die Ostsee wächst allerdings die Furcht vor gezielten Anschlägen auf die kritische Infrastruktur in Deutschland, auch durch ausländische Akteure.

Mehr