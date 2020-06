Die Polizei fordert Demonstranten zum Verlassen eines öffentlichen Platzes in Portland im US-Bundesstaat Oregon auf. Das Bildermaterial wurde am Samstag bei Twitter hochgeladen. Nach mehrfacher Wiederholung der Aufforderung zum Verlassen der Örtlichkeiten und der Ankündigung der Räumung, fallen Schüsse, die Polizei setzt Tränengas ein. Die Proteste richteten sich gegen Polizeigewalt und den Tod von George Floyd, der am 25. Mai bei seiner Festnahme in Minneapolis von einem weißen Polizisten getötet worden war.