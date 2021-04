Erneut ist in den USA ein Afroamerikaner durch Schüsse eines Polizisten ums Leben gekommen. Nun liegen die Ergebnisse einer unabhängigen Autopsie des 42-jährigen Andrew Brown Junior vor, wie ein Anwalt seiner Familie berichtet. Demnach kam Brown durch einen tödlichen Schuss in den Hinterkopf ums Leben. Der Vorfall ereignete sich am 21. April, als Beamte versuchten einen Haftbefehl wegen Drogenbesitz gegen Brown auszustellen und dieser versuchte, sich in seinem Auto von den Beamten zu entfernen. Sheriff Tommy Wooten sagte, Brown habe sich bereits in der Vergangenheit gegen die Ausführung eines Haftbefehls widersetzt, und bat die Öffentlichkeit, sich kein Urteil zu bilden, bis die Faktenlage nicht eindeutig geklärt sei. Die Anwälte sagten hierzu: „Er ist nicht geflohen, er ist vor den Beamten weggefahren, weil er Angst um sein Leben hatte."„Mr. Brown hatte seine Arme auf das Lenkrad seines Wagens gelegt. Dann wurde er mehrmals in den rechten Arm geschossen, aber diese Schusswunden waren laut Autopsie mehr oder weniger Streifschüsse, keine tödlichen Schüsse. Als die Schüsse in das Fahrzeug einschlugen, konnte er zurücksetzen, den Wagen wenden und über ein leeres Grundstück fahren. Dabei wurde er in den Hinterkopf getroffen."Die Anwälte der Familie Brown warfen der Polizei vor, Beweise zurückzuhalten, da sie nur 20 Sekunden Filmmaterial von der Körperkamera der Beamten gezeigt bekommen haben. Sieben Polizisten wurden nach der Schießerei beurlaubt, weitere Ermittlungen wurden eingeleitet. Der Vorfall führte sechs Nächte lang zu Protesten in Elizabeth City. Browns Tod ereignete sich einen Tag, nachdem der ehemalige Polizeibeamte Derek Chauvin für den Mord an George Floyd in Minneapolis verurteilt wurde. Der schon jetzt als historisch geltende Prozess hat eine nie dagewesene Aufmerksamkeit für Polizeigewalt gegen Schwarze erzeugt.

