Auf diesem selbst gebauten Fast-U-Boot wurden Drogen transportiert - und das in rauen Mengen. Die Polizei in Panama hat fünf Tonnen Kokain sichergestellt. Außerdem wurden vier Verdächtige festgenommen, die man auf frischer Tat an Bord des Bootes ertappte hatte. "Nach Geheimdienstinformationen hatte das Boot die Küste Kolumbiens verlassen und war auf dem Weg zu einem Ziel in Mittelamerika. Es wurde von zwei Polizeibooten gestoppt. Wir fanden 200 Taschen mit je 25 Paketen darin. Zusammen macht das 5.000 Pakete mit Kokain", so Kommissar Ramon Nanato Lopez. Den Behörden zufolge schlug die Polizei am vergangenen Mittwoch und bereits am 19. Februar zu.