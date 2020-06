Dieser Mann kam der Polizei in Buffalo im US-Bundesstaat New York in die Quere - und stürzte rückwärts zu Boden. Das Video des Vorfalls ging um die Welt und sorgte für Empörung. Die meisten Polizisten laufen einfach weiter, obwohl der 75-Jährige fast reglos auf dem Gehsteig liegt und aus dem Ohr blutet. Zwei Polizisten wurden innerhalb weniger Stunden nach der Veröffentlichung ohne Bezahlung vom Dienst freigestellt. Nach Angaben der Radiostation WBFO kamen dem Mann zwei Ärzte zur Hilfe und halfen ihm in einen Krankenwagen. Die Polizei hatte zunächst mitgeteilt, der Mann sei gestolpert und dann gefallen. Der Vorfall ereignete sich vor dem Hintergrund von Protesten gegen Polizeigewalt nach dem Tod von George Floyd. In einer Stellungnahme sagte Byron Brown, der Bürgermeister der Stadt, er sei "verstört" und "entmutigt". Der Polizeichef von Buffalo habe eine Untersuchung angeordnet. Der gestürzte Mann sei ernsthaft verletzt, aber stabil.