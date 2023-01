STORY: Gespannt schaut man in Richtung Braunkohleabbau-Gebiet. Gespannt schaut man auf Lützerath. Zurzeit gehen die Leute vor Ort davon aus, dass ab Mittwoch das besetzte Gebiet von der Polizei geräumt wird, um den Weg für den Braunkohlebagger freizumachen. Die Polizei Aachen erwartet eine herausfordernde Situation: Wilhelm Sauer, Einsatzleiter: "Wir haben besetzte Gebäude, wir haben diverse Baum- und Bodenstrukturen, die über Monate errichtet worden sind. Wir haben Barrikaden, die aktuell noch ausgebaut werden in der Ortschaft, um insbesondere Durchfahrt Hindernisse für uns darzustellen. Ganz kurz ein paar Szenarien für Sie: Die besetzten Gebäude ist für uns eine große Herausforderung. Wir wissen nicht, was uns darin in großen Teilen erwartet. Es sind landwirtschaftliche Bauten, die Besonderheiten haben in Sachen Übersichtlichkeit oder Gerätschaften, die sich vielleicht noch darin befinden." Klimaschützer zeigten sich am Montag hingegen optimistisch, dass unter anderem durch große Solidarität durchaus noch Hoffnung für den Erhalt von Lützerath besteht: "Ja, wir glauben, dass wir das mehrere Wochen, sechs Wochen halten können. Wir glauben auch, dass wenn wir sehr viele sind in Lützerath und um Lützerath. Und auch in allen Städten sind super viele Demos und Aktionen angekündigt, dass wir das auch noch verhindern können. Also, dass, wenn viele Menschen sagen: Hey, das kann ja nicht sein, hier 2023 noch ein Dorf für Braunkohle anzubaggern, dass wir das noch verhindern können." Die Räumung des Dorfes soll nach Regierungsangaben aus Nordrhein-Westfalen bis Ende Februar abgeschlossen sein. Denn dort ist dann in Kürze Kohleförderung durch den Energiekonzern RWE geplant. Dagegen protestieren Klimaschützer seit Jahren. Vor allem auch deshalb, weil die Energiegewinnung aus Braunkohle dem Kampf gegen den Klimawandel völlig widerspricht.

