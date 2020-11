Am frühen Dienstagmorgen hat die Polizei in Hessen damit begonnen, im Dannenröder Forst gegen Aktivistinnen und Aktivisten vorzugehen, die den Ausbau der A49 verhindern wollen. Für den Bau der Autobahn soll ein Teil des 300 Jahre alten Mischwaldes gerodet werden. Bereits seit Oktober letzten Jahres bewohnen Ausbaugegner den Wald, um dies zu verhindern. In einer Pressemitteilung kündigten sie an, zahlreiche Plattformen und Blockadestrukturen errichtet zu haben, die nur langsam geräumt werden könnten, um keine Menschenleben zu gefährden. Silvia Frech, Polizeisprecherin des Einsatzes hierzu: "Und hier im nördlichen Bereich des Dannenröder Forstes sind wir unterwegs, um Gefahrenquellen zu beseitigen. Das heißt, unsere Kollegen gehen hier die Wege entlang, schauen, was sich ihnen dort bietet und welche Gefahren dort auch schon beseitigt werden können. Bislang konnten wir feststellen, diverse Barrikaden, die sich auf den Wegen befanden, so wie wir es ja auch schon vermutet haben. Teilweise tiefe Gräben, die ausgehoben wurden, so dass kein Fahrzeug entlangfahren könnte. Wir haben heute wieder mehrere hundert Kräfte hier im Einsatz, aus ganz Hessen, von der Bundespolizei, aber auch Unterstützung von anderen Bundesländern. Wir werden die Maßnahmen heute so lange vorantreiben, wie es allein von der Helligkeit her auch möglich ist, und so, dass wir uns natürlich nicht hier in eine Gefahr begeben, die nicht sein müsste." Laut Aussage der Polizei wurden Einsatzkräfte vereinzelt mit Steinen und Pyrotechnik beworfen. Die Waldschützer fordern nicht nur seit langem ein Eingreifen der Politik, etwa von der hessischen Grünen, sondern protestieren auch im Kontext der globalen Klimakrise. Lola Löwenzahn vom Bündnis Autokorrektur erklärt. „Wir werden natürlich hier als Waldbesetzung den Wald weiter schützen und verteidigen, das war von Anfang an unser Ziel. Und natürlich auch zeigen, also jetzt beginnt quasi de Räumung an dem Ort, wo Menschen seit einem Jahr schon zusammenleben, und seit einem Jahr versuchen ihre Kritik, die sie an unserer Gesellschaft haben, diese Gesellschaft, die erst dafür sorgt, dass wir mitten in der Klimakrise sind, dass wir eine Verkehrswende brauchen, die hier ihre Kritik leben, und sagen, wir wollen abseits von Wachstum, von Konsumzwang, von Leistungszwang leben. Und wir bauen uns hier eine alternative Lebensweise auf. Und genau das wollen wir auch weiter zeigen und weiter hervorheben. Und sagen, ihr zerstört nicht nur den Wald und ein Ökosystem, sondern ihr zerstört auch einen Versuch, ein besseres Leben zu führen." Die Autobahn A49 soll künftig Gießen und Kassel miteinander verbinden. Nach Angaben der Polizei handelt es bei der zu rodenden Strecke um 25 Hektar, etwa 2,5% der Gesamtfläche des Dannenröder Waldes. Für den neuen Autobahnabschnitt sollen insgesamt 85 Hektar Wald gerodet werden. Umweltschützer bundesweit sehen in dem Projekt ein Symbol einer rückwärtsgewandten Verkehrspolitik.

