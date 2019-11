Ausgerechnet bei einer Demonstration gegen Gewalt an Frauen ist es zu Gewalt gekommen. Hunderte Menschen hatten sich am Montag im Zentrum der türkischen Metropole Istanbul versammelt. Anlass war der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Als die überwiegend weiblichen Teilnehmerinnen über die zentrale Einkaufsstraße der Stadt marschieren wollten, wurden sie von der Polizei gestoppt. Und das, obwohl die Demonstration eigentlich genehmigt worden war. Dabei setzten sie Polizisten Tränengas und Pfefferspray ein, Augenzeugen berichteten von Plastikgeschossen, die abgefeuert worden seien. Meldungen von Verletzten oder Festnahmen gab es nicht. Diese Frau kritisierte das Vorgehen der Polizei als unverständlich: "Wenn es diese Sicherheitsmaßnahmen geben würde, wenn Frauen zur Polizei gehen und um Schutz bitten, dann würde es weniger ermordete Frauen geben. So sind wir auf uns selbst angewiesen." Auf der Demonstration wurden Schilder mit Namen von in der Türkei getöteten Frauen in die Höhe gehalten. Teilnehmerinnen beklagten, dass immer mehr Frauen in der Türkei ermordet würden. In der Öffentlichkeit werde jedoch über das Thema geschwiegen, hieß es.