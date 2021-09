Entwarnung in Hagen. Der Polizeieinsatz an einer jüdischen Einrichtung in der nordrhein-westfälischen Stadt ist in der Nacht zu Donnerstag beendet worden. Laut Polizei konnten vor Ort keine Hinweise auf eine Gefährdung festgestellt werden. Zuvor hatte die Polizei mit einem Großaufgebot eine Synagoge abgesichert und Straßenabsperrungen eingerichtet. Der Sprecher der Polizei Hagen, Timo Schaefer: "Polizeiliche Schutzmaßnahmen wurden entsprechend angepasst. Wir stehen in einem engen Kontakt mit der jüdischen Gemeinde." Die Absperrmaßnahmen um die Synagoge seien inzwischen aufgehoben, niemand sei während des Einsatzes verletzt worden, so die Polizei später.

Mehr