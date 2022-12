STORY: Die Polizei in Dresden hat am Samstag eine Geiselnahme in einem Einkaufszentrum beendet. Zwei Personen befänden sich unverletzt in Obhut der Sicherheitskräfte, teilte die örtliche Polizei auf Twitter mit. Nach Medienberichten hatte ein bewaffneter Mann am Morgen eine Frau getötet und habe dann versucht in die Räume eines lokalen Radiosenders zu stürmen. Weil ihm offenbar nicht gelang war er anschließend in ein Einkaufszentrum geflüchtet und hatte dort mehrere Geiseln genommen. Teile der Dresdener Innenstadt waren über Stunden weiträumig abgesperrt. Auch der berühmte Striezelmarkt konnte zunächst nicht öffnen.

