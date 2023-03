STORY: Polizisten und medizinisches Personal ringen mit dem in Handschellen gefesselten Irvo Otieno, kurz bevor er stirbt. Das zeigt ein Überwachungsvideo. Der 28-jährige Otieno ist ein weiterer Fall eines Schwarzen, der nach einem gewaltvollen Zusammentreffen mit der Polizei stirbt. Otieno wurde in eine psychatrische Einrichtung eingeliefert und dort von bis zu zehn Personen festgehalten. BEN CRUMP, ANWALT DER FAMILIE: "Wenn Schwarze Probleme mit ihrer psychischen Gesundheit haben, werden sie oft nicht als medizinische Probleme behandelt, sondern als kriminelle Probleme. Eine psychische Krise sollte nicht gleichbedeutend mit einem Todesurteil sein.“ Auf dem Überwachungsvideo ist zu sehen, wie Otieno zusammengesackt ist und sich nicht mehr bewegt. Die Polizisten versuchten offensichtlich mit einer Herzdruckmassage und später mit einem Defibrillator ihn wiederzubeleben. Jetzt wurden drei ehemalige Mitarbeiter der psychiatrischen Klinik und sieben Polizisten wegen Todschlags an Otieno verhaftet und angeklagt. Die meisten, die in den Fall verwickelt sind, sind schwarz. CAROLINE OUKO, MUTTER VON IRVO OTIENO: „Diese zehn Ungeheuer, diese zehn Verbrecher. Ich war froh zu hören, dass sie angeklagt wurden. Und das ist nur der erste Schritt.“ Laut eines vorläufigen Berichts der Gerichtsmediziner sei Otieno an Erstickung gestorben. Seine Familie fordert Gerechtigkeit und eine Reform der psychiatrischen Versorgung. Die Beamten haben weitere Anklagen oder Verhaftungen nicht ausgeschlossen.

