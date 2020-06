Ein New Yorker Polizist ist suspendiert worden, nachdem ein online veröffentlichtes Video zeigt, wie ein Schwarzer während einer Verhaftung durch die Anwendung eines Würgegriffs bewusstlos wird. Der Bürgermeister von New York, Bill de Blasio, machte auf einer Pressekonferenz am Montag deutlich, dass der Beamte eine Grenze überschritten hat. „Der Vorfall auf dem Rockaway Boardwalk, den vermutlich viele Menschen gesehen haben, wo ein New Yorker Polizist den verbotenen Würgegriff anwendet, ist absolut beunruhigend und inakzeptabel. (Blitz) Innerhalb weniger Stunden wurde dieser Beamte suspendiert." Die New Yorker Polizeibehörde verbot bereits 1993 die Verwendung von Würgegriffen. Medienberichten zufolge wurde der Schwarze, der im Video gezeigt wird, am späten Sonntag ins Krankenhaus eingeliefert. Wenige Tage zuvor erst hatte der New Yorker Stadtrat mit überwältigender Mehrheit ein Gesetz verabschiedet, das die Polizei der Stadt auffordert, ihre Überwachungsausrüstung aufzulisten und zu erläutern.