In Stuttgart haben am Samstag nach Angaben der Polizei mehr als 10.000 Menschen bei einer Kundgebung der sogenannten "Querdenken"-Bewegung gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Größtenteils ohne Masken und Abstand. Hunderte Beamte waren im Einsatz, schritten wegen der Verstöße gegen die Corona-Regeln aber kaum ein. Polizeisprecher Stefan Keilbach: "Es ist halt insgesamt eine Situation, dass wir sagen können, es war eine friedliche Veranstaltung, eine friedliche Versammlung, gegen die die Polizei so grundsätzlich nichts haben kann. Und die Verstöße, Maskenverstöße, Abstandsverstöße, das sind Verstöße gegen Auflagen innerhalb des Versammlungsbescheids, das sind Ordnungswidrigkeiten. Das kann uns zwar nicht gefallen, aber es war sicher die bessere Lösung, die Veranstaltung so laufen zu lassen." Die Polizei teilte mit, dass ein Journalist geschlagen wurde. Ein 37-jähriger Mann wurde daraufhin festgenommen. Zudem musste ein Fernsehteam des SWR eine Live-Schalte abbrechen. Angriffe auf Journalisten gab es mehrere. Außenminister Heiko Maas kritisierte die Vorgänge bei der Demo. Zwar habe jeder das Recht zu demonstrieren, schrieb er auf Twitter. Wenn aber Tausende ohne Maske und Abstand unterwegs seinen, verstoße das gegen jede Regel und erst Recht gegen jede Vernunft." Beleidigungen und Übergriffe auf Journalisten hätten nichts mit Demonstrationsfreiheit zu tun. Dies seien Angriffe auf die Pressefreiheit, so Maas. Die Demonstrierenden setzen sich nach eigenen Angaben für Grundrechte ein und sehen Verschwörungen in der Regierung. Die Kundgebung mit 10.000 Teilnehmern darf nach Bund- und Landesrecht aufgrund des Versammlungsrechts im Artikel 8 des Grundgesetzes stattfinden. Viele fordern ein Verbot von Ansammlungen dieser Größenordnung während der Corona-Zeit. In Berlin war vor zwei Wochen eine Demonstration aufgrund der Verstöße gegen die Auflagen aufgelöst.

