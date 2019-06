Auf den ersten Blick war es nur schwer zu erkennen, was da kürzlich an der Fassade des Marriott Hotels in Warschau passierte. Dort war nämlich ein Mann dabei, die Fassade des 170 Meter hohen Gebäudes hochzuklettern. Und das ohne Seil oder sonstige Absicherung. Eine Augenzeugin filmte die Kletterpartie und sendete die Bilder live auf Facebook. Sie habe gemerkt, dass der Mann ein Profi sei, sagte sie später. Wenn etwas schiefgelaufen wäre, hätte sie die Live-Übertragung aber sofort gestoppt. Doch alles ging gut. Der Mann erreichte ohne weitere Zwischenfälle das Dach des höchsten Gebäudes in Warschau. Und wurde nach Angaben von lokalen Medien danach von der Polizei festgenommen. Der Mann, dessen Name nicht genannt wurde, hat möglicherweise ein Vorbild. Alain Robert - ein Freikletterer, der als französischer Spiderman bekannt ist - hat es wegen der Besteigung zahlreicher Gebäude zu einiger Berühmtheit gebracht.