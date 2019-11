US-Außenminister Mike Pompeo hat am Donnerstag seine zweitägige Deutschland-Reise begonnen. Zusammen mit seinem deutschen Amtskollegen Heiko Maas besuchte er den bayrischen Ort Mödlareuth, der zur Zeit der innerdeutschen Grenze geteilt war. Bevor es am Freitag nach Berlin geht, folgte er am Donnerstag auch den Spuren seiner eigenen Vergangenheit. Denn Ende der 80er Jahre war Pompeo als junger Soldat nahe der deutsch-deutschen Grenze stationiert. "Die Geschehnisse von 1989 erinnern mich daran, was unsere beiden Staaten miteinander verbindet. Freie Gesellschaften, transatlantische Verbündete und Freunde. Wir teilen unseren Glauben an das Gesetz, die Demokratie, die Menschenwürde und die Meinungsfreiheit, die Freiheit der Religionen und an so viele weitere Dinge. Diese Werte verbinden uns als Menschen und als Nationen. Ich freue mich mit dir zusammenzuarbeiten Heiko und unsere gemeinsamen Werte zu verteidigen. Dafür gibt es keine bessere Gelegenheit, als jetzt hier zu sein und an den Sieg von 1989 zu erinnern. Vielen Dank, dass du mich bei meinem Besuch empfangen hast, den ich wahrscheinlich nie wieder vergessen werde." Ein in der Öffentlichkeit viel diskutiertes Thema: Die Zukunft der Nato. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte das transatlantische Bündnis am Donnerstag für "hirntot" erklärt. Hintergrund ist die zunehmende Unsicherheit der Europäer, die USA könnten sich womöglich aus der Nato und gemeinsamen Einsätzen zurückziehen. "Ich denke, die Nato bleibt ein wichtiges und vielleicht eines der kritischsten Bündnisse in der gesamten Geschichte. Deswegen, auch Donald Trump sagt das, wir müssen sicherstellen, dass jede Nation diese Bürde teilt und miteinander arbeitet. Deswegen begrüße ich die Aussagen von Annegret-Kramp-Karrenbauer, dass wir bereit sind und das Wales-Abkommen bis 2031 einhalten wollen. Die Nato ist so zentral, so bedeutend. jedes Land muss mitwirken und sich angemessen einbringen." "Ich bin nicht der Auffassung, die die Nato hirntot ist. Ich glaube fest an die internationale Zusammenarbeit. Vor allen Dingen, weil wir uns immer mehr größeren, globaleren Herausforderungen gegenübersehen und die Nato ist das Bündnis, in dem wir in der Sicherheitspolitik international zusammenarbeiten." Maas betonte zudem, dass die USA der wichtigste Verbündete für Deutschland außerhalb Europas bleiben wird. An vielen Orten arbeite man eng zusammen, wie zum Beispiel in der Ukraine oder im Umgang mit dem Iran. Pompeo sagte, Deutschland sei ein wichtiger und wertvoller Partner. Im Namen der USA bedanke er sich für das Engagement der deutschen Regierung.