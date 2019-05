Die Ankunft zur Arktis-Konferenz in Finnland lief am Montag noch wie geplant. Seinen für Dienstag geplanten Berlin-Besuch hat US-Außenminister Mike Pompeo hingegen überraschend und sehr kurzfristig abgesagt. Nach Angaben aus deutschen Regierungskreisen habe die US-Seite "dringende internationale Sicherheitsthemen" als Grund genannt. Pompeo sollte bei seinem ersten Besuch als Außenminister in Deutschland eigentlich mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Außenminister Heiko Maas zusammentreffen. Themen der Gespräche sollten unter anderem die Lage in der Ukraine, in Venezuela, in Iran und in Syrien sowie das Verhältnis zu Russland und China sein. Das Auswärtige Amt teilte mit, Maas, hier bei einem Treffen mit Pompeo im Januar in Washington, habe Verständnis für die Terminverschiebung ausgedrückt. Beide Seiten hätten vereinbart, schnell einen neuen Termin zu finden. Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Peter Beyer, wies Spekulationen zurück, dass die Absage mit dem schwierigen Verhältnis zwischen US-Präsident Donald Trump und der Bundesregierung zu tun haben könnte. Die genauen Gründe und Details über Pompeos weitere Pläne wurden zunächst nicht bekannt. Die US-Botschaft in London betonte aber, dass der US-Außenminister an seinem später in der Woche geplanten Besuch in Großbritannien festhalten wolle. In Deutschland wurde spekuliert, dass Pompeo auf dem Weg nach oder von Moskau kommende Woche in Berlin Station machen könnte.