HINWEIS: Dieser Beitrag beinhaltet keinen Sprechertext O-TON US-Außenminister Mike Pompeo: "Wir haben heute unter anderem über China gesprochen. Wir waren sehr deutlich darin, wie wir die Risiken im Zusammenhang mit Huawei und dem 5G Ausbau sehen. Westliche Werte müssen im Internet der Zukunft eingebettet sein. Außerdem wollen wir unsere Freunde über die bestehenden Risiken informieren, vollständig und ganz offen. Sie treffen dann ihre eigenen, souveränen Entscheidungen, ich lasse Minister Maas darüber sprechen wie Deutschland darüber denkt, aber wir sprechen offen über die Risiken, und wie sie gemäßigt werden könnten. Im Fall von Huawei denken wir, dass die in einem 5G Netzwerk nirgends so abgeschwächt werden können, dass man noch von einem vertrauenswürdigen Netzwerk sprechen könnte. Wir wollen außerdem über die ganz reale Herausforderung sprechen, die sich für unsere engen Partner ergibt, wenn amerikanische Daten über ihre Systeme laufen. Da besteht die Gefahr, dass wir uns anders verhalten müssen, da wir nicht zulassen können, dass die Daten von US Bürgern, oder Daten der US-amerikanischen Sicherheitsbehörde über Systeme laufen, denen wir nicht vertrauen." O-TON Bundesaußenminister Heiko Maas: "Was China angeht, und die Huawei-Frage, wie Sie wissen hat die deutsche Bundesregierung sich dazu entschieden, hohe Sicherheitsstandards zu formulieren, bei der Frage der Versteigerung der 5G-Lizenzen. Wir werden nicht bereit sein, gegenüber Unternehmen, die diese Sicherheitsgarantien nicht in der Lage sind zu erfüllen eine entsprechend positive Entscheidung zu treffen, völlig unabhängig davon, um welches Unternehmen es sich handelt. Wir verfolgen die Debatte um Huawei sehr, sehr intensiv, wir haben durchaus Bedenken. Letztlich muss sich jeder, der innerhalb dieser Versteigerung ein Angebot unterbreitet hat sich den Sicherheitsgarantien stellen, wenn er die nicht erfüllt, hat er wenig Chancen den Zuschlag zu erhalten."