Die Woche vor dem 9. November als eine Woche auch der Projektionen. "7 Tage, 7 Orte" - unter diesem Motto starteten am Montagabend die Feierlichkeiten zum 30. Mauerfall-Jubiläum. Bereits am Sonntagabend waren in Berlin bei der Generalprobe großflächige Projektionen zu bewundern, die an wichtigen Schauplätzen an entscheidende Wegmarken des politischen Umbruchs vor 30 Jahren erinnern. Passanten sagten dazu am Montagabend in Berlin mit Blick auf die größte nicht staatlich gelenkte und dennoch genehmigte Demonstration in der DDR, die mit Hunderttausenden Menschen am 4.November 1989 auf dem Alexanderplatz stattfand: O-Ton: "Ich hatte zumindest nicht die Hoffnung, dass wir jetzt den Kapitalismus pur bekommen, sondern dass es eine Gemeinsamkeit gibt, indem wir, in der wir beide das, was wir für wert halten, mit einbringen können." "Das hat uns immer interessiert, und das macht auch Enttäuschung aus, auch für uns, die wir aus dem Westen kommen, weil wir eigentlich gehofft hatten, dass es da zu einem menschlichen Sozialismus kommt, man zu einem anderen Sozialismus kommt." "Und das war ja schon auch eine heiße Zeit - ich hatte eine Vollmacht für die Nachbarn geschrieben, damit man dort die Kinder nimmt, falls Sie uns abholen. Es war schon eine bewegende Zeit - für mich auch die aufregendste Zeit meines Lebens. Die Erfahrung von Selbstwirksamkeit, die Erfahrung, dass Dinge möglich wurden, die man nicht für möglich gehalten hat. Das ist bis heute sehr prägend für mich." Weitere Projektionen sollte man man in den nächsten sieben Tagen - immer ab Einbruch der Dunkelheit - finden zum Beispiel an der Gethsemanekirche, am Brandenburger Tor, an der Staatssicherheits-Zentrale in Lichtenberg, an der Eastside Gallery und am Schlossplatz. Auch das Europacenter am Kurfürstendamm sollte als einziger Ort im Westteil der Stadt bestrahlt werden - als ein Symbol der Hoffnung nach persönlicher Freiheit.