STORY: Alarmstufe Rot in Portugal. In mehr als der Hälfte des Landes wurde von den Behörden am Dienstag die höchste Warnung wegen der anhaltend hohen Temperaturen im Land ausgerufen. Nach Angaben der portugiesischen Wetterbehörde werden weiterhin über 40 Grad Celsius erwartet. Einher geht die Hitze mit extremer Dürre. Und wenn sich in Lissabon auch schon die Eisstandbesitzer beklagen, dann kann man davon ausgehen, dass die Situation wirklich ernst ist: "Wegen der Hitze kommen nicht viele Leute. Ältere Menschen und Kinder sind nicht da, weil man ihnen rät, das Haus nicht zu verlassen. Daher verkaufen wir zwar etwas Wasser, aber Eis verkauft sich bei der Hitze nicht besonders gut." Fehlende Kundschaft, große Hitze. Den Beginn der Sommerferien hat sich hier so mancher vermutlich etwas anders vorgestellt. Im Hinterland herrscht zudem extreme Waldbrandgefahr und die Feuerwehr ist im Dauereinsatz. Aber hier an der Küste leiden die Menschen vor allem wegen der heißen Winde, die aus Nordafrika von Süden her wehen. Die Hitzewelle hat vor allem Portugal und Spanien seit Tagen fest im Griff. Und nach Aussage der Meteorologen wird diese Situation auch in den kommenden Tagen noch weiter anhalten.

