Kein Benzin. Diesem Hinweis begegneten am Montag wohl viele Autofahrer an portugiesischen Tankstellen. Die Regierung hat eine Rationierung des Kraftstoffs angeordnet, um die Auswirkungen eines Streiks auszugleichen. Im Streit mit dem Arbeitgeberverband legten die im privaten Sektor angestellten Fahrer ihre Arbeit nieder. Der Vizepräsident Pedro Pardal Henriques der zuständigen Gewerkschaft für den Transport von Gefahrengut sagte zu dem Streik: "Ich denke der Streik vermittelt im Ausland das Bild, das Portugal die Rechte der Arbeiter nicht respektiert. Diese Leute arbeiten für ihre Rechte und das Land. Aber die Regierung und die Unternehmen tun ihr bestes, um diese Rechte einzuschränken. Das ist wohl kein so positives Bild. Die Regierung sollte ihre Haltung ändern und sich von Allianzen mit Großunternehmen lösen. Sie sollte lieber die verteidigen, die gezwungen sind 15, 16, 17 Stunden für den Mindestlohn zu arbeiten." Laut Pardal Henriques haben die Arbeiter von Anfang an zugesichert minimale Versorgung weiterhin zu gewährleisten. Er beschwerte sich allerdings, dass Fahrer vereinzelt von der Polizei dazu gezwungen worden waren, Dienstleistungen auch darüber hinaus zu übernehmen. Derzeit befindet sich Portugal noch in der touristischen Hochsaison. Premierminister Antonio Costa rief dazu auf, die Verhandlungen so bald wie möglich wieder aufzunehmen.