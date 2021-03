Die Stimmung der Firmen in Deutschland hellt sich mitten in der dritten Corona-Welle überraschend stark auf. Das hat eine Umfrage des Münchner Ifo-Instituts unter 9000 Managern ergeben. Dabei nimmt das Verarbeitende Gewerbe spürbar an Fahrt auf. Das liegt vor allem an der starken Nachfrage aus den USA und China. Davon profitieren laut Ifo alle Bereiche. Von den Maschinenbauern über die Elektrotechnik bis hin zur chemischen Industrie. Gastgewerbe und Einzelhandel leiden dagegen unter dem anhaltenden Lockdown. Im Einzelhandel sei die Lage wegen des Lockdowns weiter schwierig, wenn auch etwas weniger stark als zuletzt. Positive Ausnahmen waren neben den Supermärkten die Fahrradhändler und die Floristen. Auch am Bau zog die Stimmung an. Ifo-Präsident Clemens Fuest sieht die Politik in der Pflicht: "Ja, die Politik muss eigentlich auf drei Dinge achten. Erstens muss die Pandemie unter Kontrolle gehalten werden. Wir können keinen unkontrollierten Anstieg der Infektionen gebrauchen. Das wäre auch wirtschaftlich sehr schlecht. Das verunsichert massiv. Die Politik muss Teststrategien vorantreiben. Sie muss Öffnungen an Tests binden. Und am wichtigsten, drittens: Die Impfungen müssen beschleunigt werden. Wenn genügend Impfstoff zur Verfügung steht, dass dann auch die Hausärzte und die Betriebsärzte eingebunden werden, damit die Impfungen vorangehen." Die überraschend guten Daten sorgten bei Fachleute aber auch für Skepsis. Das Geschäftsklima erscheine auf den ersten Blick rosiger, als es tatsächlich sei, hieß es. Die Havarie eines Containerschiffs im Suez-Kanal stelle Lieferketten womöglich auf eine neue Probe.

