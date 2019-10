Die Deutsche Post will mit Milliarden-Investitionen in die Digitalisierung weiter vom boomenden Online-Handel profitieren. Der Konzern wolle rund zwei Milliarden Euro in die Digitalisierung investieren, um seine Dienstleistungen zu verbessern und produktiver zu arbeiten, sagte Konzernchef Frank Appel bei der Vorstellung seiner "Strategie 2025". "Bei den Kunden ist, glaube ich, wichtig, dass die Interaktion mit den Kunden sehr weit nach vorne kommt. Wir brauchen mehr digitales Interface. Die Kunden von heute erwarten vieles automatisch und wollen nicht mehr im Callcenter anrufen, wollen eine Buchung online machen, wollen das Reporting online haben und alle diese Dinge. Wir haben da schon gute Fortschritte gemacht. Wir glauben, dass wir noch besser werden können." Im Zuge der Digitalisierung sollen etwa Roboter Mitarbeiter bei der Arbeit im Lager unterstützen, Daten-Analysen sollen helfen, Warenströme besser vorauszusagen und damit Kosten zu sparen. Die Post will damit ihre Kern-Geschäftsfelder rund um Paket, Brief, Express, Fracht und Logistik stärken. "Wir müssen uns nicht neu erfinden", betonte Appel - der Konzern stehe so stark da wie noch nie in seiner Geschichte. Verbesserungen seien aber möglich: "Die Packstationen werden wir sehr systematisch ausbauen. Das ist ein sehr kundenkomfortables Produkt. Wir werden das noch näher an die Menschen heranbringen. Auch das ist was, was wir schon länger machen. Das sind Dinge, die der Mensch, der Kunde eben merkt. Nicht alles was wir da tun hat Auswirkungen sofort aufs Produkt. Sondern es macht häufig auch unsere eigenen Prozesse wirklich einfacher." Die bisherige, über fünf Jahre angelegte Strategie 2020 zielte unter anderem darauf ab, im kommenden Jahr den operativen Gewinn auf über fünf Milliarden Euro zu schrauben. Dieses Ziel bekräftigte der Post-Chef. Trotz lahmender Weltkonjunktur und Verunsicherung durch den Handelskonflikt zwischen China und den USA.