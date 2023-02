STORY: Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprecherkommentar gesendet. Lake Elsinore, USA Mohnblüte in Kalifornien Zum Schutz der Blumen: Wege für Schaulustige gesperrt Doch per Zipline lässt sich die Pracht bewundern Pete Listing, Betreiber der Zipline "Wir bieten geführte Touren an. Die Besucher fliegen über die Felder, werden aber nicht im Mohn liegen oder ihn zertrampeln." Feuchtes Wetter: Blüten sprießen in diesem Jahr besonders früh

Mehr