STORY: Bei seinem Besuch im kanadischen Parlament, verschärfte Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj seine Kritik an der NATO. Während seiner Videoschalte sagte Selenskyj, Artikel 5 sei "schwächer als je zuvor", und stellte damit das Bekenntnis des Bündnisses zu seiner kollektiven Verteidigungsklausel in Frage. "Jede der mehr als 800 russischen Raketen, die unser Land treffen, sind eine Antwort auf alte Fragen der NATO, darüber, ob die Türen der NATO für die Ukraine offen sind. Wären sie offen, wäre alles fair, dann müssten wir die Allianz nicht zwanzig Tage in Folge davon überzeugen eine Flugverbotszone über unserem Land einzurichten. Eine Flugverbotszone, die das Sterben verhindert, das die russische Luftwaffe verursacht. Aber wir werden nicht gehört, man will uns nicht hören." Führende Vertreter der NATO haben Vorschläge zu einer Flugverbortszone bisher zurückgewiesen. Seit Beginn des russischen Angriffkriegs in der Ukraine hat Selenskyj bereits vor zahlreichen Parlamenten von NATO-Bündnispartnern gesprochen. Am 17. März will Selenskyj sich vor an den Deutschen Bundestag wenden.

