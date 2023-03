STORY: China muss nach den Worten des wiedergewählten Staatschefs Xi Jinping in seine Sicherheit investieren, um zu einer "großen Mauer aus Stahl" zu werden. Zum Abschluss der jährlichen Parlamentssitzung sagte Xi am Montag, Sicherheit sei die Grundlage für Entwicklung und Stabilität sowie die Voraussetzung für Wohlstand. "Wir werden keine Mühen scheuen, um der Zeit, unserer Geschichte und dem Volk gerecht zu werden und den unserer Generation gebührenden Beitrag zum Aufbau einer starken Nation und zur Verwirklichung der nationalen Verjüngung zu leisten." In seiner ersten Rede seiner dritten Amtszeit als Staatschef forderte Xi auch mehr Eigenständigkeit in den Bereichen Wissenschaft und Technologie. Der Aufruf kommt vor dem Hintergrund, dass die USA China den Zugang zu Chipherstellungsanlagen und anderen Spitzentechnologien immer weiter versperren. In Bezug auf Taiwan sagte Xi, China müsse sich Unabhängigkeits- und Abspaltungsbestrebungen sowie der Einmischung externer Kräfte widersetzen. Es wird erwartet, dass die regierende Kommunistische Partei ihren Einfluss in Sicherheitsfragen ausbauen wird, nachdem Xi politische Schlüsselpositionen mit engen Vertrauten besetzt hat.

Mehr