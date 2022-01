Die stark gestiegenen Strom- und Gaspreise schlagen im neuen Jahr voll auf die Verbraucher durch. In der Grundversorgung seien in mehr als 1000 Fällen die Preise bereits angehoben oder dies angekündigt worden, teilte das Vergleichsportal Check24 am Dienstag mit. Im Schnitt liege die Erhöhung bei mehr als 60 Prozent. Für eine Familie, die in einem Reihenhaus wohnt, bedeute dies im Schnitt fast 1000 Euro mehr jährlich auf der Gasrechnung. Der Vorsitzende des Gasverbandes Zukunft Gas, Tim Kehler. "Es gab die Situation, dass wir eine Verdreifachung des Preises gesehen haben bis Anfang letzten Jahres. Keiner hat an der Stelle abgesehen, dass sich die Preise noch mal verfünffachen werden. Und einige, die tatsächlich jetzt keine langfristige konservative Beschaffungspolitik betrieben haben, sind tatsächlich dann insolvent gegangen." In den vergangenen Wochen haben diverse kleinere Anbieter Insolvenz angemeldet oder ihren Kunden die Lieferungen gekündigt. Kurz vor Weihnachten schickte der Versorger Stromio seinen Kunden einen Abschiedsbrief. Zur Begründung hieß es: Die Preise hätten sich um über 400 Prozent erhöht.

