STORY: Premiere in der libyschen Hauptstadt Tripolis. Dort wurde am Wochenende ein internationaler Bodybilder-Wettkampf durchgeführt. Gewonnen hat unter anderem der Lokal-Matador Maher Embark: "Es ist ein großartiges Gefühl, bei diesem Wettkampf in Libyen mit dabei zu sein. Der Contest gilt als Profi-Wettkampf. Alles ist gut organisiert. Und wir sind an einem wunderbaren Ort, mit internationalen Kampfrichtern." Die Veranstaltung hieß "Ashore Classic Men Physique Pro" und wurde in Zusammenarbeit mit der International Federation of Bodybuilding and Fitness (IFBB) organisiert und von Profis aus den USA bewertet. Teilnehmer aus Ländern wie Algerien, Tunesien, Marokko und der Türkei traten in mehreren unterschiedlichen Kategorien an.

