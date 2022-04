STORY: Nach den jüngsten Anti-Regierungs-Protesten in Peru hat Premierminister Anibal Torres vor Agitatoren und Gewalttätern unter den Demonstranten gewarnt. Es gebe Kräfte, die die Menschen bei den Protesten zu Gewalt anstacheln würden, sagte er am Mittwoch. Am selben Tag gingen auch regierungsfreundliche Demonstranten auf die Straße und verurteilten die Gewaltausbrüche und Zerstörungen. Die Proteste in Peru gehen in die zweite Woche und richten sich gegen den Anstieg der Kraftstoff- und Düngemittelpreise infolge des russischen Einmarsches in der Ukraine. Mindestens fünf Menschen sind nach Angaben der Regierung bisher bei gewaltsamen Zusammenstößen mit der Polizei ums Leben gekommen.

