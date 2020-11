Royaler Besuch in Berlin am Sonntag. Der britische Thronfolger Prinz Charles war zusammen mit seiner Frau Camilla in die Hauptstadt gekommen. Dort traf er den Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit seiner Gattin Elke Büdenbender, um dann gemeinsam den Volkstrauertag zu begehen und 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs einen Kranz niederzulegen. Mit dieser Geste sollte unter anderem auch die deutsch-britische Freundschaft unterstrichen werden. Nach Angaben des Büros von Prinz Charles, sollte die Veranstaltung unter anderem das Engagement der Alliierten für die Befreiung von der nationalsozialistischen Besatzung und für den Wiederaufbau würdigen. Und außerdem aller Opfer von Krieg und Tyrannei gedenken. Im Anschluss hielt Prinz Charles am Sonntag eine Rede im Deutschen Bundestag: "Wir müssen entschlossen gegen Akte unsäglicher Grausamkeit gegen Menschen aus Gründen ihrer Religion, ihrer Rasse oder ihres Glaubens vorgehen, wo immer sie in der Welt vorkommen. Wir müssen bei der entschlossenen Verteidigung der Zukunft nebeneinander stehen, wir schulden das unseren Kindern und Enkeln. Die Herausforderungen für diese Zukunft sind offenkundig, sei es durch diese schreckliche Pandemie, die nicht nur unsere öffentliche Gesundheit, sondern auch unseren Wohlstand und unsere Sicherheit bedroht. Oder von der existentiellen Bedrohung unseres Planeten und unserer Lebensweise durch den Klimawandel und den katastrophalen Verlust der biologischen Vielfalt." Der 72-jährige Prinz Charles reiste 1962 zum ersten Mal nach Deutschland. Seitdem war er über 30 Mal in öffentlicher Funktion wie auch als Privatmann in Deutschland zu Besuch.

