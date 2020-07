Prinz George, der älteste Sohn von Prinz WIlliam und Herzogin Kate, ist am Mittwoch sieben Jahre alt geworden. Die Eltern haben neue Fotos des Jungen veröffentlicht, die ihn gesund und fröhlich zeigen. Außerdem hat George, wie hier zu sehen, schon ein paar Milchzähne verloren. So jung und doch ganz nah dran am Thron. Die seit 1952 amtierende Queen Elizabeth ist 94 Jahre alt. Als nächste folgen ihr ältester Sohn Prinz Charles, der 71 Jahre alt ist, und Charles 37-jähriger Sohn William. Als Dritter folgt dann auch schon der siebenjährige George. Die Kinder von William und Kate werden selten in der Öffentlichkeit gezeigt. Doch es ist zur Tradition geworden, dass Fotos, aufgenommen von Mama Kate, zu gegebenen Anlässen veröffentlicht werden. George ist der älteste von drei Kindern: Schwester Charlotte ist fünf, Bruder Louis zwei Jahre alt.