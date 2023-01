STORY: PRINZ HARRY, HERZOG VON SUSSEX "Ich glaube nicht, dass wir jemals Frieden mit meiner Familie haben können, wenn die Wahrheit nicht ans Licht kommt. Ich kann vieles verzeihen, aber wir müssen darüber sprechen, um uns zu versöhnen. Und dazu gehört auch, dass Verantwortung übernommen werden muss. MICHAEL STRAHAN, ABC NEWS REPORTER "Sie schreiben vom geliebten Bruder und Erzfeind. Starke Worte." PRINZ HARRY, HERZOG VON SUSSEX "Es gab schon immer diese Konkurrenz zwischen uns. Ich glaube, auch das hat mit dem Thema Thronfolger und Reserve zu tun, und der Rolle der britischen Presse dabei. Sie haben die Waleses, zu denen Kate und William jetzt gehören, gegen die Sussexes, also mich und meine Frau, ausgespielt. Sie haben uns immer gegeneinander aufgehetzt. Sie haben Kate und Meghan gegeneinander aufgehetzt." MICHAEL STRAHAN, ABC NEWS REPORTER "Wie würde ihre Mutter über deine Beziehung zu deinem Bruder denken?" PRINZ HARRY, HERZOG VON SUSSEX "Sie wäre untröstlich, dass es so gekommen ist. Ich denke, es würde ihr das Herz brechen, dass William, sein Stab, Teil dieser Geschichten war. William und ich hatten einen Pakt geschlossen, dass wir niemals zulassen würden, dass unsere Ämter gegeneinander kämpfen, egal was passiert. MICHAEL STRAHAN, ABC NEWS REPORTER "Glauben Sie, er hat diesen Pakt gebrochen?" PRINZ HARRY, HERZOG VON SUSSEX "Ja. Die Leute, die er beschäftigt hat, haben diesen Pakt gebrochen." MICHAEL STRAHAN, ABC NEWS REPORTER "Einige Kritiker werden sagen, Sie verdienen Geld mit dem Konflikt. Es ist also fast so, als ob Sie ihre Familie verkauft hätten." PRINZ HARRY, HERZOG VON SUSSEX "Der einzige Weg, wie ich uns schützen und diese Unwahrheiten korrigieren kann, ist, darüber zu schreiben. Aber ich bin mir darüber im klaren, dass auch so ein Buch gewissermaßen 'die Bestie füttert'." MICHAEL STRAHAN, ABC NEWS REPORTER "Können Sie sich vorstellen, dass Sie und Ihre Familie nach Großbritannien zurückkehren und als Royals in der Monarchie arbeiten." PRINZ HARRY, HERZOG VON SUSSEX "Ich glaube nicht, dass das jemals möglich sein wird. Selbst wenn es eine Vereinbarung oder ein Arrangement zwischen mir und meiner Familie gäbe, gäbe es immer eine dritte Partei, die alles tun wird, um sicherzustellen, dass das nicht möglich ist. Und das ist wirklich traurig, weil das im Grunde die Beziehung zwischen uns allen kaputt macht. Wenn es etwas in der Zukunft gäbe, wo wir den Commonwealth weiterhin unterstützen können, dann kann man natürlich darüber nachdenken.." "Zuerst muss es Gespräche geben und Verantwortung übernommen werden. Wenn nicht, dann wäre das sehr traurig. Aber ich werde mich auf mein Leben konzentrieren, auf meine wunderbare Familie, für die ich dankbar bin. Auf meine beiden Kinder, die heute Morgen rumgesprungen sind, als ich mich hierauf vorbereiten wollte. DAS war wohl die Vorbereitung. Wissen Sie, ich bin nicht mehr wütend. Es gibt Dinge, die mich immer noch wütend machen, aber ich bin nicht mehr wütend. Ich bin genau da bin, wo ich sein soll."

Mehr