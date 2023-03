STORY: Die Kinder des britischen Prinzen Harry und seiner Frau Meghan werden in Zukunft den Titel Prinz bzw. Prinzessin führen dürfen. Das Paar hat den königlichen Titel seiner Tochter jüngst zum ersten Mal öffentlich verwendet - um die Taufe des Kindes in ihrer Heimat Kalifornien zu verkündeten. Ob sie diese Option auch in Zukunft in Anspruch nehmen werden, war zunächst nicht bekannt. Die königlichen Regelungen sehen vor, dass die Enkelkinder eines britischen Monarchen Prinzen oder Prinzessinnen des Vereinigten Königreichs werden können - aber nicht müssen. Den Kindern von Harry und Meghan, Archie und Lilibet, steht diese Möglichkeit also seit vergangenem September offen - denn da wurde ihr Großvater Charles mit dem Tod seiner Mutter Elizabeth zum König. Eigentlich hatten die Beziehungen zwischen Harrys Familie und dem Königshaus in London nach Einschätzungen von Experten in diesem Jahr einen absoluten Tiefpunkt erreicht, spätestens seit der Veröffentlichung von Harrys Buch, dessen Inhalt privater Natur die Royals als Vertrauensbruch gewertet haben dürften. Der Palast jedenfalls hat angekündigt, die königliche Webseite mit Blick auf die Titel der Kinder "zu gegebener Zeit" zu aktualisieren. Ob das bedeutet, dass man in London auf eine Entscheidung aus Kalifornien wartet, war zunächst unklar. In dieser Woche witterten Beobachter jedenfalls gar eine Entspannung der Lage: Angeblich war jüngst eine E-Mail des Palastes bei Harry und Meghan eingegangen: Eine Einladung zu Charles Krönung Anfang Mai. Ob diese bei den Sussex verfängt und ob man die Royals erneut vereint vor der Kamera sehen wird, bleibt abzuwarten.

