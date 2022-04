STORY: Trauer um den Herzog von Edinburgh - ein Jahr ist es nun her, dass der Ehemann von Queen Elizabeth am 9. April 2021 auf Schloss Windsor im Alter von 99 Jahren für immer die Augen schloss. Die Welt schien zu trauern und ein Miilionenpublikum versuchte, die Gedanken, Sorgen und den Schmerz der Monarchin zu erahnen - nach dem Verlust ihres Gefährten, der mehr als sieben Jahrzehnte an ihrer Seite gestanden hatte. In guten Zeiten, aber auch in den vielen schwierigen, ja, schlechten Zeiten, die die Monarchie und damit die königliche Familie zu erleben hatte. Die Trauerfeier auf Windsor westlich von London hatte coronabedingt im kleinen Kreis, mit nur dreißig Gästen, stattgefunden. Vor wenigen Tagen dann ein Gedenkgottesdienst mit mehr Gästen - darunter der royale Nachwuchs, aber auch die Royals aus den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Schweden und Monaco. Spätestens seit dem Tod ihres Mannes spekuliert die Öffentlichkeit immer wieder über den Gesundheitszustand der Queen selbst. Mehrfach hatte sie sich mit Gehstock gezeigt, sagte Termine ab, ganz gegen ihre Gewohnheit. Sehr normal womöglich, denn die Queen wird am 21. April stolze 96 Jahre alt.

