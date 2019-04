Zeit zum Gedenken. Prinz William hatte bei seinem Besuch in Neuseeland einige Termine auf seiner Agenda stehen. Am Donnerstag nahm er an einer Zeremonie zum ANZAC-Day in Auckland teil, um an die erste Militäraktion unter anderem von neuseeländischen Truppen im Ersten Weltkrieg zu erinnern. Am Freitag besuchte William das Krankenhaus in Christchurch, um mit Überlebenden des Attentats vom 15. März zu sprechen, bei dem ein Rechtsradikaler in zwei Moscheen 50 Menschen erschossen hatte. Zusammen mit Premierministerin Jacinda Ardern besuchte er anschließend die Al-Noor-Moschee. "Als ich am Morgen des 15. März in London aufwachte, konnte ich es nicht glauben. Ein Akt von Hass, den man gar nicht beschreiben kann. In einem Land in Frieden. In Christchurch, eine Stadt, die schon so viel aushalten musste." Am 22. Februar 2011 waren bei einem Erdbeben in Christchurch 185 Menschen ums Leben gekommen, mehrere Tausend wurden dabei verletzt. Auch für sie legte Prinz William einen Kranz nieder.