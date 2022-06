STORY: Prinz William, der Herzog von Cambridge, wie wir ihn heute kennen: selbstbewusster, im königlichen Einsatz erprobter zukünftiger König. Er gilt als volksnah, als sozial und ökologisch engagiert. Am 21. Juni feiert er seinen 40. Geburtstag. Der Sohn von Prinz Charles, der Nummer eins der britischen Thronfolge und der 1997 tödlich verunglückten Prinzessin Diana, kam im Jahr 1982 zur Welt, als erster Sohn des Paares. Der Enkel der Queen stand schon als Kind im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit. Sein Verhältnis zu den Medien sollte sich spätestens mit dem Tod seiner Mutter erheblichen Schaden nehmen, waren es doch Fotografen, die für die Todesfahrt der Prinzessin in Paris verantwortlich gemacht wurden. Noch mehr der ungeliebten Aufmerksamkeit erfuhr sein Privatleben mit dem Kennenlernen seiner späteren Frau Kate Middleton. Mittlerweile haben die beiden drei Kinder: George, Charlotte und Louis, die wiederum selbst das Interesse der Medien auf sich ziehen. Eine rein königlich geprägte, von der Öffentlichkeit verformte Kindheit aber wollen William und Kate ihren Kindern ersparen. Sie sollen das bürgerliche Leben kennenlernen, werden nicht zu Hause erzogen, sondern in Schulen, zusammen mit anderen Kindern. Auf der Skala der Beliebtheit rangieren William und Kate direkt hinter der Queen, beste Voraussetzungen also, um die Monarchin eines Tages zu beerben, zunächst aber, so wird vermutet, dürfte die Nummer eins der Thronfolge an der Reihe sein, Williams Vater Charles. Williams Verhältnis zu seinem Bruder Harry gilt als getrübt. Der kehrte dem Königshaus den Rücken, zusammen mit seiner Frau, der amerikanischen Schauspielerin Meghan Markle. Wie seine 96-jährige Großmutter hat William unruhige Gewässer zu durchqueren - auch in dieser Hinsicht dürfte er also bestens vorbereitet sein, um eines Tages den Thron zu besteigen.

Mehr