STORY: Mehrere Hundert pro-russische Demonstranten haben am Sonntag in Köln gegen deutsche Waffenlieferungen in die Ukraine und gegen die gegen Russland verhängten Sanktionen protestiert. Zudem forderten sie die Inbetriebnahme der Gaspipeline Nordstream 2. Sie schwenkten deutsche und russische Fahnen. Die Organisatoren der Demonstration sammelten Spenden für die von pro-russischen Separatisten gehaltene Donbass-Region. Am Rande der Demonstration protestierten zahlreiche Menschen gegen die pro-russische Kundgebung. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Vereinzelt wurden Flaschen und Feuerwerkskörper in Richtung des Demonstrationszuges geworfen. Ansonsten verlief die Demonstration nach Angaben der Polizei ohne große Zwischenfälle.

