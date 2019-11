Da soll noch einer sagen: Bei Geld hört die Gemütlichkeit auf. Auf diesem Sessel aus Geldscheinen im Wert von 1 Million US-Dollar lässt es sich offenbar ganz angenehm Platz nehmen, unschwer an dem breiten Lächeln der Sitzenden zu erkennen. Der russische Künstler Alexei Sergiyenko hat den Thron erschaffen. "Die Menschen können so über Geld nachzudenken und mehr verdienen. Ich möchte, dass es in unserem Land mehr reiche Menschen gibt und dass unser Land insgesamt reicher wird." Das Kunstwerk entstand in Zusammenarbeit mit dem russischen Milliardär Igor Rybakov. Das Duo will den Menschen damit die Energie des Geldes näher bringen, damit sie in Zukunft ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen können. Bei der Modebloggerin Evgenia scheint es zu wirken: "Als ich auf dem Thron saß, fühlte ich diese Energie wirklich. Igor Rybakov stand neben mir und strahlte diese positive Schwingungen aus. Da spürte ich förmlich die Energie des Erfolgs." Ab Sonntag kann jeder mal Probesitzen und monetäre Energie tanken. Der 1-Million-Dollar-Thron wird in einem Moskauer Museum ausgestellt, unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen versteht sich. Nach Angaben der Urheber sind alle Scheine hinter dem Panzerglas echt.