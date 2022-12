STORY: Ein Gericht in Hongkong hat den prodemokratischen Medienunternehmer Jimmy Lai am Samstag wegen Betrugs zu fünf Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt. Lai, einer der prominentesten China-Kritiker in Hongkong, wurde wegen Verstoßes gegen einen Mietvertrag für eine seiner Geschäftsimmobilien verurteilt. Der 75-Jährige sitzt bereits seit Dezember 2020 wegen Verstößen gegen das Versammlungsrecht hinter Gittern und ist außerdem wegen Aufwiegelung und Verstößen gegen die nationale Sicherheit angeklagt. Westliche Regierungen, darunter die der Vereinigten Staaten, haben ihre Besorgnis über Lais Lage zum Ausdruck gebracht und halten das Urteil für politisch motiviert. Sie kritisieren die Verschlechterung des Schutzes der Menschenrechte und der Grundfreiheiten in Hongkong unter dem von Peking im Sommer 2020 erlassenen Nationalen Sicherheitsgesetz.

