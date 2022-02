Der Start der regulären Produktion in der Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin verzögert sich einem Medienbericht zufolge weiter. Tesla dürfe frühestens Mitte März die ersten Autos für den Verkauf vom Band laufen lassen, berichtete der RBB am Mittwoch. Das deutsche Werk des US-Elektrobauers ist zwar fertig gebaut, aber noch nicht genehmigt. Die aktuelle Verzögerung liege daran, dass die Behörden derzeit noch die Sicherheitsvorkehrungen der Fabrik prüfen, hieß es. Ursprünglich wollte Tesla bereits vergangenen Sommer die Produktion in seiner ersten Fabrik in Europa aufnehmen. Da die ursprünglichen Pläne um eine Batteriefabrik erweitert wurden, waren die Baupläne im Sommer erneut für die Öffentlichkeit ausgelegt worden und Einwände konnten eingereicht werden. Derzeit arbeitet Tesla an der Fabrik nur auf Basis vorläufiger Baugenehmigungen.

