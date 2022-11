STORY: Kari Lake gehört zu den prominentesten Republikanern, die die Falsch-Behauptungen von Donald Trump über angeblichen Betrug bei der Präsidentschaftswahl 2020 unterstützen. Nun hat die Parteifreundin des Ex-US-Präsidenten offenbar selbst eine Abstimmung verloren. Laut Prognosen unterlag sie im Rennen um den Gouverneursposten im hart umkämpften US-Bundesstaat Arizona ihrer demokratischen Kontrahentin Katie Hobbs. Diese hatte sich landesweit einen Namen gemacht, als sie die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen gegen Trumps Behauptungen verteidigte. Bei den Midterms-Wahlen in der vergangenen Woche hatten Lake und Trump erneut Vorwürfe erhoben. Vorübergehende Probleme mit elektronischen Stimmauszählungsmaschinen in einem Bezirk von Arizona werteten sie als Beweis dafür, dass republikanische Stimmen unterdrückt würden. Ihren Antrag, die Wahllokale länger offen zu lassen, lehnte ein Gericht aber mit der Begründung ab, die Republikaner hätten keine Beweise dafür vorgelegt, dass die Wähler durch dieses Problem entmündigt worden seien. Lakes Schlappe ist die jüngste Niederlage für eine Reihe von Kandidaten, die von Trump unterstützt werden. Der nach Umfragen erwartete Erdrutschsieg der Republikaner war bei den Zwischenwahlen ausgeblieben. Im Senat konnten die Demokraten ihre Mehrheit verteidigen. Die Auszählung für das Repräsentantenhaus läuft noch. Von diesem Ergebnis hängt ab, wie effektiv US-Präsident Joe Biden in der zweiten Hälfte seiner Amtszeit regieren kann.

Mehr