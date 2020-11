Während im Kanzleramt Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den 16 Länderchefs am Montag über weitere Corona-Maßnahmen zur Eindämmung der zweiten Infektionswelle berät, muss sich Thorsten Lehr schon mit einer möglichen dritten Welle auseinandersetzen. Der Professor für Klinische Pharmazie leitet ein Projekt der Universität des Saarlandes, das aufgrund der verfügbaren Daten Vorhersagen über den weiteren Verlauf der Pandemie trifft. Zusammen mit seinem Team und Forscherkollegen aus der Virologie sowie Intensivmedizin hat er das mathematische Modell für einen Covid-Simulator entwickelt. Das Modell soll dazu dienen, einen mögliche Bedarf an Krankenhausbetten, intensivmedizinischer Behandlung inklusive Beatmung und Todesraten in den einzelnen Bundesländern vorherzusagen und die Auswirkungen möglicher Szenarien wie etwa Schulschließungen zu simulieren. Hier seine Einschätzung der derzeitigen Situation: "Ja also die aktuellen Maßnahmen reichen erst mal so nicht aus, wie wir sie bisher sehen. Wir müssen deutlich noch weiter die Kontakte reduzieren, also um 30 bis 40 Prozent wäre das also ungefähr nötig. Das Problem, was wir trotzdem haben ist, dass die Maßnahmen dann relativ lange gehalten werden müssen. Selbst wenn wir die Maßnahmen jetzt weiter verschärfen, müssten wir also damit rechnen, dass wir frühestens an Weihnachten unter die Grenze von 50 Neuinfektionen pro sieben Tage, pro 100.000 Einwohner gelangen würden." In regelmäßigen Abständen wird der Covid-Simulator mit neuen Daten gefüttert, und seine jüngsten Berechnungen können weder ihm noch der Politiker-Runde in Berlin gefallen. Er ist der Meinung, dass wir uns mit der Pandemie noch einige Zeit auseinandersetzen werden müssen: "Ich persönlich halte eine dritte Welle für relativ wahrscheinlich. Es kommt ein bisschen darauf an, wie wir nach dem zweiten Lockdown jetzt weiter umgehen. Wir brauchen jetzt eigentlich Maßnahmen, die regeln, dass danach auch wieder die AHA- und L-Regeln wieder eingehalten werden. Dann können wir es vielleicht schaffen, eine dritte Welle möglichst klein zu halten. Aber wenn es wieder zurückfällt nach Ende des 'Lockdown Lights' in die Situation, die wir vorher hatten, dann müssen wir eigentlich ab März, April wieder mit der dritten Welle rechnen. Ob es eine Vierte gibt, hängt natürlich davon ab, wann und wie der Impfstoff dann am Ende verfügbar sein wird."

