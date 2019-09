Am letzten Tag der Filmfestspiele in Venedig war der Rote Teppich besonders voll. Allerdings waren es keine Filmstars, die sich dort tummelten, sondern Demonstranten. Ihre Forderung: Kreuzfahrtschiffe stoppen. Der Protest wurde unter anderem von dem Bündnis Ende Gelände organisiert, das sich in Deutschland bereits seit Jahren für den sofortigen Ausstieg aus der Kohlekraft einsetzt. Ende Gelände-Sprecherin Sina Reisch sagte in Venedig: "All diese Proteste gehören zusammen, wenn wir gefragt werden, warum kommt ihr aus Deutschland nach Venedig, warum macht ihr das hier - also wir, und auch die Klimakrise, kennt keine Grenzen, warum sollten wir uns nur um die Probleme kümmern, die wir zuhause haben?" Kreuzfahrtschiffe, so die Argumentation der Organisatoren, seien eine massive Belastung für die Umwelt und würden den Klimawandel vorantreiben. Die Lagunenstadt Venedig haben die Aktivisten als Symbol für den Kampf gegen den Klimawandel auserkoren, weil sie durch ihre Nähe zum Wasser besonders vom Klimawandel betroffen sei, und, so das Bündnis Ende Gelände, Entscheidungsträger nur Scheinlösungen für die Probleme der Stadt diskutierten. Fast zeitgleich mit dem Filmfestival organisierte das Aktionsbündnis ein Klima-Camp auf der Insel Lido.